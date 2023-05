Chỉ vì đi uống bia say mềm, vợ khiến tôi "xấu hổ không có chỗ chui"

Khi cưới vợ rồi, vợ là số 1, là duy nhất trong lòng tôi. Nếu nói đàn ông ngoại tình vì tình dục, thì mình có vợ rồi đấy thôi. Còn nếu là vì lý do nọ kia, tất cả cũng chỉ là ngụy biện. Vợ mình chẳng phải là người mình yêu nhất, mình đã lựa chọn hay sao. Vả lại việc "chung chạ" bên ngoài, nghĩ đến tôi đã thấy sợ nhiều hơn là thích.

Vợ tôi gọi điện cho từng người chỉ trích vì để tôi uống say khiến tôi xấu hổ (Ảnh minh họa: Huffpost UK)

Chỉ riêng về khoản bia, rượu, nếu nói hoàn toàn không uống thì không đúng. Chỉ là tôi không thích, không ham, không nghiện. Bất đắc dĩ trong những hoàn cảnh từ chối không tiện thì tôi mới uống, và chỉ cần vài chén là mặt đã đỏ bừng, người đã lâng lâng như đi trên mây trên gió.

Vợ tôi rất ghét những khi thấy tôi có hơi men. Cô ấy bảo rằng: "Người đàn ông bản lĩnh là biết cách từ chối". Rằng, "nếu anh không uống thì chẳng ai đè anh ra mà đổ rượu bia vào mồm anh cả".

Biết là vợ nói không sai, nhưng đàn ông có những cái khó mà phụ nữ khó lòng hiểu được. Ví dụ, đi tiếp khách vì công việc, đối tác nâng ly mời, mình không uống không được; đi liên hoan tiệc tùng, đàn ông phụ nữ đều uống, mình không uống cũng khó coi; lâu ngày gặp bạn cũ, bạn mời một ly chúc sức khỏe, từ chối thì còn ra cái gì; lễ tết về quê, anh em họ hàng mời sao dám từ chối. Khi mà người ta quy chén rượu ra tình cảm, mình từ chối có nghĩa là mình không tôn trọng người ta, khổ lắm chứ.

Vài hôm trước, nhân một cậu bạn từ trong Nam ra công tác, nhóm bạn thân thời đại học của tôi rủ nhau tụ tập. Trước khi đi, vợ dặn tôi "uống gì thì uống, đừng rượu bia nhé". Tôi ậm ừ gật đầu, nhưng kết quả là say "ngoắc cần câu". Tửu lượng của tôi chắc chỉ 1- 2 chén là cùng, nhưng cả nhóm 6 người lần lượt mời nhau, tôi không say mới lạ.Tan cuộc, tôi nghĩ mình vẫn còn tỉnh táo để chạy xe máy về. Nhưng trên đường, hoa mắt chóng mặt thế nào, tôi lái xe lao lên vỉa hè, tông vào gốc cây. May nhờ có người đi đường giúp đỡ, gọi vợ tôi ra đón.