Chỉ vì bênh hoa hậu Thùy Tiên, dân mạng lôi Chi Pu ra xóc xiểm

Sau khoảnh khắc đăng quang, nhiều người cũng tò mò hơn về nàng hoa hậu tài sắc vẹn toàn này. Một video quay cảnh Thùy Tiên tập hát cũng nhận được sự chú ý hơn.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên hát live ca khúc Shh! Chỉ Ta Biết Thôi - bản nhạc phim nằm trong Chị Chị Em Em của Chi Pu.

Dù đoạn clip chỉ cho thấy tân hoa hậu thể hiện một đoạn khá ngắn, tuy nhiên cũng đủ để cho khán giả cảm nhận được giọng hát ngọt ngào của cô nàng. Đặc biệt, Thùy Tiên hát rõ lời, tạo cảm giác thoải mái cho người nghe.