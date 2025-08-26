Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của đông đảo Nhân dân và du khách, Hà Nội lắp đặt 22 màn hình lớn tại 18 vị trí trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Hệ thống màn hình sẽ giúp người dân thuận tiện tiếp cận sự kiện trọng đại, đồng thời giảm áp lực tập trung đông tại Quảng trường Ba Đình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.