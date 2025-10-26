Chi tiết Rolls-Royce Phantom Centenary mất hơn 40.000 giờ để hoàn thành

Ra mắt lần đầu vào năm 1925, Rolls-Royce Phantom được xem là “chiếc xe tốt nhất thế giới”, đại diện cho sự tinh tế và quyền lực trong giới siêu sang. Tròn một thế kỷ sau, thương hiệu Anh quốc quyết định tri ân biểu tượng này bằng phiên bản giới hạn Phantom Centenary Edition. Và sẽ chỉ 25 chiếc Phantom Centenary Edition được sản xuất, phân phối toàn cầu, mỗi chiếc đều đi kèm chứng nhận đặc biệt và chữ ký của Giám đốc thiết kế Anders Warming. Tất cả đều đã có chủ ngay trước khi ra mắt, chủ yếu là những khách hàng lâu năm và nhà sưu tập xe hiếm.

Được tạo nên bởi bộ phận Rolls-Royce Bespoke Collective, Centenary Edition là minh chứng cho tay nghề thủ công đỉnh cao, nơi từng chi tiết đều được thiết kế riêng. Toàn bộ quá trình sản xuất diễn ra tại Goodwood, Anh Quốc, nơi chỉ có những nghệ nhân lành nghề nhất được phép tham gia vào dự án kỷ niệm trăm năm này.

Thiết kế độc bản tôn vinh lịch sử trăm năm

Rolls-Royce Phantom Centenary gây ấn tượng mạnh với màu sơn hai tông đặc biệt gồm trắng và đen Arctic với "ánh kim loại lấp lánh đặc biệt" nhờ các hạt thủy tinh nghiền óng ánh được pha vào lớp sơn trong suốt., lấy cảm hứng từ chiếc Phantom I đời 1925. Trong khi lớp sơn thu hút sự chú ý, biểu tượng Spirit of Ecstasy bằng vàng nguyên khối 18 carat cũng là một điểm nhấn đáng chú ý.

Đặc biệt, logo Spirit of Ecstasy trên mũi xe được khắc dòng chữ “Phantom Centenary” cùng biểu tượng “1925–2025” - chỉ xuất hiện duy nhất trên phiên bản này. Bộ mâm 22 inch có thiết kế tương phản giữa bạc và xám tối, gợi nhắc lại phong cách cổ điển nhưng vẫn giữ nét hiện đại của thế kỷ 21.

Bước vào khoang nội thất, người dùng được chào đón bằng bảng táp-lô “Gallery” độc quyền, nơi trưng bày tác phẩm nghệ thuật mang tên “Spirit of Legacy” được làm thủ công từ nhôm và bạc nguyên khối. Nội thất sử dụng da Grace White phối đen Obsidian, kết hợp chi tiết chỉ thêu bạc và huy hiệu “Phantom Centenary” được khắc laser trên tựa đầu. Phải mất hơn một năm để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật này và nó chứa hơn 160.000 mũi khâu.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trần xe Starlight Headliner tái hiện chòm sao như bầu trời đêm tại Goodwood vào ngày chiếc Phantom đầu tiên xuất xưởng, tạo nên một chi tiết đầy cảm xúc gợi nhắc quá khứ.

Sức mạnh quen thuộc, tinh chỉnh tinh tế

Phantom Centenary Edition vẫn sử dụng khối động cơ V12 6.75L tăng áp kép, sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Rolls-Royce không thay đổi cấu hình động cơ, bởi triết lý của hãng là “hoàn hảo không cần cải tiến”. Tuy nhiên, hệ thống cách âm, giảm chấn và hệ thống lái “Magic Carpet Ride” được tinh chỉnh nhẹ để mang lại cảm giác vận hành êm ái và tĩnh lặng hơn nữa.

Chiếc xe thành phẩm trông thật đáng chiêm ngưỡng vì nó giống một bảo tàng nghệ thuật di động hơn là một phương tiện truyền thống. Tuy nhiên, nó là một minh chứng tuyệt vời cho tay nghề thủ công tinh xảo và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của Rolls-Royce.