Chi tiết Nissan Skyline 400R Limited 2026 phiên bản giới hạn 400 xe

Trước thềm Triển lãm Di động Nhật Bản 2025, Nissan đã tiết lộ phiên bản giới hạn mới của mẫu xe Skyline sedan, mẫu xe đã ở thế hệ thứ 13 (V37) kể từ năm 2014, với tên gọi là 400R Limited. Nissan sẽ sản xuất số lượng giới hạn 400 chiếc và dự kiến ​giao xe từ ngày 18/12.

Phiên bản 400R Limited của Nissan Skyline sử dụng động cơ VR30DDTT 3.0 lít twin-turbo V6, cho công suất 405 PS (298 kW) và mô-men xoắn 475 Nm, dẫn động cầu sau thông qua hộp số tự động 7 cấp 7M-ATx.

Đây là phiên bản mạnh nhất hiện nay của Skyline tại Nhật, vượt trội so với bản 400R thường và các phiên bản GT Type P/GT Type SP với công suất 304 PS.

Xe được bán tại Nhật với giá 6.935.500 Yen (khoảng 1,19 tỷ đồng) cho phiên bản 400R Limited. Đối chiếu với phiên bản thường 400R có giá 6.495.500 Yen (khoảng 1,11 tỷ đồng). Các phiên bản GT Type P/GT Type SP với động cơ 304 PS có giá từ 5.442.800 Yen (xấp xỉ 930 triệu đồng) và 5.723.300 Yen ( 980 triệu đồng).

Trang bị và thiết kế nâng cấp cho phiên bản Limited

Với mức giá cao hơn so với phiên bản 400R, phiên bản Limited được trang bị bánh xe nhôm 19 inch rộng hơn ở cả trước và sau để phù hợp với lốp Dunlop SP Sport Maxx GT 600 so le có kích thước 245/40 ở trước và 265/35 ở sau. kích thước 245/40R19 phía trước và 265/35R19 phía sau. Hệ thống khung gầm cũng được tinh chỉnh: lò xo phuộc trước cứng hơn gần 4%, thanh ổn định phía sau tăng gần 44%, thêm pad phanh chịu nhiệt cao cho hiệu suất phanh ổn định hơn.

Về mặt thẩm mỹ, xe có chi tiết ốp sợi carbon ở cánh gió phía sau và nắp gương bên, cùng bảng số thứ tự “Limited” trên nội thất, bên trong còn có ốp carbon ở bảng điều khiển trung tâm.

Phiên bản 400R Limited là phiên bản mới bổ sung cho dòng xe sedan Skyline, bao gồm màu ngoại thất Wangan Blue mới và khả năng phát hiện được cải thiện của hệ thống phanh khẩn cấp tự động trên xe để đáp ứng các quy định hiện hành.

Dù đây là thị trường Nhật Bản, nhưng với một huyền thoại như Nissan Skyline, việc mẫu này có được nhập khẩu hoặc tương tự được phân phối tại khu vực Đông Nam Á sẽ là điểm quan tâm lớn cho các tín đồ xe hơi.