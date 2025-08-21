Chi tiết này có thể khiến Tesla Model Y L vừa ra mắt đã trở thành 'thảm họa'

Tại Trung Quốc, mẫu xe SUV 6 chỗ phiên bản kéo dài trục cơ sở Tesla Model Y L sẽ có giá bán 339.000 nhân dân tệ (hơn 1,245 tỷ đồng). Model Y L được kỳ vọng cạnh tranh trong phân khúc xe điện gia đình đang bùng nổ tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Tesla Model Y L có giá bán 339.000 nhân dân tệ (hơn 1,245 tỷ đồng) tại Trung Quốc. Ảnh: Tesla

Model Y L được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, giảm xóc biến thiên liên tục và hai động cơ điện: công suất 190 mã lực ở trục trước và 266 mã lực ở trục sau, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây. Pin lithium 82 kWh cho phép xe đạt phạm vi hoạt động 751km mỗi lần sạc, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 12,8 kWh/100km.

Không chỉ nâng cấp hiệu suất, Tesla còn tinh chỉnh ngoại hình với mui xe và cánh gió sau mới, giúp giảm hệ số cản khí động học của mẫu xe điện này xuống 0,216 Cd. Kích thước tổng thể của mẫu Model Y L lần lượt là 4.976 x 1.920 x 1.668 (mm) và chiều dài cơ sở là 3.040mm, lớn hơn đáng kể so với Model Y tiêu chuẩn.