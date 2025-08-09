Chi tiết hơn 800 điểm mua, bán vàng miếng được cấp giấy phép tại TPHCM

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 vừa có văn bản về việc kinh doanh và mua bán vàng gửi tới các đơn vị và UBND phường, xã trên địa bàn TPHCM.

Theo cơ quan quản lý, thời gian qua, giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh, liên tục tăng cao, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, đồng thời hạn chế và loại bỏ các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến hiệu quả giải pháp ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đề nghị các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động kinh doanh vàng và mua bán vàng miếng, hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm pháp luật.