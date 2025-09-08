Chi tiết hơn 150 dự án mang về cho TPHCM hơn 86.000 tỷ đồng

Ngày 9/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có báo cáo về kết quả thẩm định giá đất cụ thể các công trình, dự án trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian vừa qua, công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TPHCM đã đạt những kết quả nhất định, góp phần đáng kể vào quá trình phát triển đô thị, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển dự án, thúc đẩy thị trường bất động sản, làm cơ sở để hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất cho nhà đầu tư và người dân.

Dự kiến năm 2025, nguồn thu từ công tác xác định giá đất cụ thể cho 153 công trình, dự án trên địa bàn TPHCM sẽ đạt hơn 86.000 tỷ đồng. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, TPHCM có 9 dự án đã được Chủ tịch UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể với tổng số thu đã được duyệt là 52.599 tỷ đồng.