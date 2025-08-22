Chi tiết gần 50 chung cư TPHCM được bán cho người nước ngoài

UBND TPHCM vừa công bố danh mục 48 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Theo đó, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm tới 39 dự án, tập trung tại khu A - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, thuộc phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ. Cụ thể, dự án The Panorama, khu căn hộ Park View, chung cư Riverpark Residences, Sky Garden, Scenic Valley, Happy Valley…

Ngoài ra còn có 3 dự án khu dân cư lô M5 – M7 (Midtown) trong khu A - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn do Công ty CP Phát triển Phú Hưng Thái (liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và 3 đối tác Nhật Bản) cũng nằm trong danh sách.