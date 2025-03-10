Chi tiết danh sách chung cư được bán cho người nước ngoài ở TPHCM

Ngoài ra còn có 3 dự án khu dân cư lô M5 – M7 (Midtown) trong khu A - Khu đô thị mới Nam Sài Gòn do Công ty CP Phát triển Phú Hưng Thái (liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và 3 đối tác Nhật Bản) cũng nằm trong danh sách.

Tại khu Đông, có khu chung cư cao tầng CC1 và CC5 (tên thương mại The Privé) tại phường Bình Trưng do Tập đoàn Đất Xanh phát triển cũng nằm trong danh sách. Ba dự án ở phường Cát Lái gồm Vista Verde (lô Y2), khu căn hộ thương mại Y1 và Define (lô Z2) của Công ty TNHH Đầu tư Capitaland - Thiên Đức, dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông của Công ty TNHH CVH Mùa Xuân cũng được phép bán cho người nước ngoài.

Trước đó, UBND TPHCM cũng công bố 17 dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện về pháp lý và thuộc đối tượng được quy định.