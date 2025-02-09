Chi tiết 'đại tiệc' pháo hoa mừng Quốc khánh, người dân TPHCM xem ở đâu rõ nhất?

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) thông báo cấm xe trên các tuyến đường chính như Đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi); Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng); Đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng); Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

Nhằm đảm bảo an toàn, nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm TPHCM sẽ bị cấm lưu thông từ 19h30 ngày 2/9 đến 0h30 ngày 3/9.

Tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội); Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng); Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng); Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); Đường Hàm Nghi (đoạn từ Pasteur đến Tôn Đức Thắng); Đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ); Đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Pasteur đến Hồ Tùng Mậu); Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ); Đường Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); Đường Hai Bà Trưng (từ Đông Du đến Công trường Mê Linh); Đường Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm: Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du).

Ngoài ra, các phương tiện cũng sẽ bị cấm dừng, đỗ và tụ tập trên nhiều cây cầu lớn như cầu Thủ Thiêm, cầu Bình Lợi, cầu Mống…

Người dân nên lưu ý các thông tin này để sắp xếp lộ trình di chuyển phù hợp, tránh tắc đường và có thể tận hưởng trọn vẹn đêm pháo hoa ý nghĩa.