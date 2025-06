Chi tiết 9 đồ án quy hoạch phân khu chức năng phía đông TPHCM

Phân định rõ từng vùng

UBND TP.Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị công bố 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của TP.Thủ Đức.

Theo đó, phân khu số 1, gồm các phường Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Thảo Điền và một phần các phường An Khánh, An Phú với diện tích 1.807 ha, dân số khoảng 332.500 người. Định hướng phát triển chính là Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm.

Ở phân khu số 2 là toàn bộ phường Hiệp Bình Chánh và một phần các phường Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Bình Phước, Tam Phú, Tam Bình với diện 2 tích 2.042 ha, dân số khoảng 270.000 người. Định hướng phát triển chính là Trung tâm đô thị mới Trường Thọ.

Phân khu số 3 gồm các phường Linh Tây, Linh Chiểu, Bình Thọ, Linh Trung, Bình Chiểu, Linh Xuân và một phần các phường Tam Bình, Tam Phú, Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Bình Phước với diện tích 2.468 ha, dân số khoảng 440.000 người. Định hướng phát triển chính là Khu Đại học Quốc gia TPHCM.