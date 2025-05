Chỉ số giá vàng tăng hơn 32,8% trong 4 tháng đầu năm

Tính đến ngày 28/4, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 100,77 điểm, giảm 3,05% so với tháng trước do căng thẳng địa chính trị trên thế giới, cùng với các chính sách kinh tế của chính quyền Trump khiến các nhà đầu tư bán USD và trái phiếu kho bạc Mỹ làm giảm giá trị đồng USD.

Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 24.974 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4/2025 tăng 0,97% so với tháng trước, tăng 3,17% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,9% so với tháng 12/2024.

Bình quân 4 tháng đầu năm 2025, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,52%.