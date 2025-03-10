Chỉ sau một cơn mưa đường TPHCM lại thành 'sông', người và xe đua nhau 'bơi' trên phố

XEM CLIP:

Hơn 12h hôm nay (3/10) mưa xối xả kèm theo sấm sét dữ dội suốt 2 giờ khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Tây Bắc và phía Bắc TPHCM chìm trong biển nước nhấn chìm hàng loạt phương tiện. Hàng trăm người đi xe máy đã phải vật lộn, thậm chí ngã nhào vì sóng nước.

Trọng tâm của trận mưa tập trung tại các khu vực vốn là "rốn ngập" của thành phố như quận 12 và quận Gò Vấp cũ. Chỉ sau khoảng 30 phút, hàng loạt tuyến đường ở cửa ngõ thành phố đã chìm trong biển nước.