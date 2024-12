Chi Pu từ hot girl cầm mic trở thành ngôi sao được Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh yêu mến

Sau thời gian hoạt động với nhiều nỗ lực vượt qua trở ngại và sự nghi ngờ, Chi Pu đã khẳng định được vị trí của bản thân ở cả 2 thị trường giải trí Việt - Trung. Chi Pu từng được giới trẻ biết đến với danh xưng hot girl. Cô từng lọt top 20 Miss Teen 2008, tham gia nhiều bộ phim như Giọt Nước Rơi, Giấc Mơ Hạnh Phúc, Thần Tượng, 5S Online... Thời điểm đó, Chi Pu được coi như một hot teen Hà Thành có ngoại hình nổi bật, liên tục xuất hiện trên bìa các trang báo dành cho giới trẻ. Tuy bước chân vào showbiz với con đường diễn xuất, nhưng trong 1 thời gian dài, ít ai gọi Chi Pu là nghệ sĩ. Năm 2014, với mong muốn có bước tiến dài trong chặng đường nghệ thuật, Chi Pu quyết định Nam tiến lập nghiệp. Sau đó, Chi Pu debut trong vai trò mới: ca sĩ. Cô liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc, MV ca nhạc có hình thức được đầu tư "đâu ra đấy", chuyên nghiệp. Thời điểm đầu lấn sân sang ca hát, Chi Pu liên tiếp vướng những bình luận tiêu cực liên quan đến giọng hát, vũ đạo. Có giai đoạn khởi đầu trắc trở, nhưng Chi Pu vẫn giữ thái độ lạc quan, không nản chí mà dừng bước. Những năm qua, cô biến hóa không ngừng, chưa bao giờ chịu đứng yên với một hình tượng cố định và sẵn sàng chấp nhận những thử thách để luôn làm mới chính mình. Trong âm nhạc, Chi Pu cho thấy sự đa dạng phong cách, có thể hát từ electro-pop, pop dance, EDM đến pop ballad với các sản phẩm như Đóa Hoa Hồng, Từ Hôm Nay, Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi, Talk To Me, Cung Đàn Vỡ Đôi, Anh Ơi Ở Lại...

Chi Pu được nhiều người biết đến sau tham gia cuộc thi Miss Teen 2008 và lọt vào top 20.

Bước ra khỏi cuộc thi, Chi Pu bắt đầu tham gia đóng phim. Tuy nhiên, cô vẫn chỉ được nhắc đến như một hot girl với ngoại hình là điểm cộng lớn.

Mãi đến năm 2014, khi Chi Pu quyết định Nam tiến, chặng đường nghệ thuật của cô mới có bước đột phá mới mẻ, khiến công chúng phải chú ý Sự chăm chỉ, nỗ lực trau dồi cải thiện chất giọng, kỹ thuật và tinh thần cầu thị trong hành trình làm nghề giúp Chi Pu dần chiếm được thiện cảm của công chúng, trở thành sao Việt có lượng fan đông đảo nhất hiện nay. Không chỉ có sự nghiệp thành công ở Vbiz, Chi Pu còn ghi dấu ấn ở thị trường quốc tế, nổi bật là Trung Quốc. Năm 2023, cô trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham gia Đạp Gió - show truyền hình thực tế ăn khách top đầu xứ Trung. Thời điểm thông tin rộ lên, nhiều nghi ngờ hướng về người đẹp sinh năm 1993. Tuy nhiên Chi Pu vẫn dám bứt ra khỏi vùng an toàn, không để bị ảnh hưởng bởi những phán xét tiêu cực để chứng minh bản thân. Từ bất lợi là thí sinh ngoại quốc hoàn toàn xa lạ với khán giả Trung Quốc và gặp khó khăn lớn về ngôn ngữ, Chi Pu đã vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn trong chương trình để về đích với vị trí thứ 6 chung cuộc tại Đạp Gió. Cô cũng là một trong 11 nghệ sĩ thuộc đội hình debut của chương trình. Những gì Chi Pu làm được tại Đạp Gió có thể được xem là "thành tích lịch sử" của 1 ngôi sao Vbiz khi tham gia tranh tài trong show thực tế ở Trung Quốc. Không chỉ nỗ lực để tỏa sáng và khẳng định thực lực bản thân, Chi Pu còn tích cực quảng bá văn hóa quê nhà, giới thiệu ẩm thực, ngôn ngữ Việt Nam đến nghệ sĩ quốc tế.

Tham gia Đạp gió là quyết định đúng đắn, đã mang lại cho Chi Pu rất nhiều cơ hội ở thị trường giải trí Trung Quốc. Thành tích và màn thể hiện ấn tượng tại Đạp Gió, đưa tên tuổi Chi Pu lên tầm cao mới, đồng thời mang lại cho cô rất nhiều cơ hội tại showbiz Hoa ngữ. Tại đất nước tỷ dân, nữ ca sĩ 9X được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình khác nhau, chẳng hạn Toàn Viên Gia Tốc 2024 (Run For Time), A Delicious Guess, Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á hay đêm diễn giao thừa của đài Hồ Nam và có màn song ca với Huỳnh Hiểu Minh. Ngoài ra, cô còn có cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Tân Hoa Xã và kênh CGTN (kênh tin tức tiếng Anh thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc). Sau 1 năm hoạt động ở Trung Quốc, cô có gần 440.000 người theo dõi trên mạng xã hội Weibo và lượng fan đông đảo tại xứ tỷ dân. Tháng 6 vừa qua, các Zhifubao (cộng đồng fan của Chi Pu ở Trung Quốc) đã "chơi lớn" khi thuê màn hình LED khổng lồ đặt tại những thành phố lớn khác nhau như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Vũ Hán, Quảng Châu... để phủ sóng hình ảnh của Chi Pu vào sinh nhật cô. Điều này cho thấy sức hút, độ nổi tiếng của Chi Pu cũng như sự yêu thích của khán giả xứ tỷ dân dành cho giọng ca Đóa Hoa Hồng.

Fan Trung của Chi Pu "chơi lớn" khi thuê màn LED phủ sóng hình ảnh nữ ca sĩ 9X ở khắp nơi Ngoài ra, trong năm 2024, Chi Pu cũng đã gia nhập RYCE Entertainment - hãng thu âm và công ty giải trí Trung Quốc. Ryce Entertainment hiện quản lý những ngôi sao âm nhạc đình đám châu Á như Jackson Wang (GOT7), Amber Liu, Tablo (Epik High)... Dưới sự hậu thuẫn của RYCE Entertainment, Chi Pu đã phát hành sản phẩm âm nhạcFinding You, có sự tham gia diễn xuất của mỹ nam Phàn Trị Hân ở Trung Quốc. MV Finding You bản Trung của Chi Pu được truyền thông lẫn khán giả xứ tỷ dân đánh giá tích cực. Ngoài lượng fan và việc đầu quân cho công ty giải trí hàng đầu xứ tỷ dân, thành công của Chi Pu sau khi "Trung tiến" còn được thể hiện qua vòng quan hệ ngày càng mở rộng, thân thiết với các ngôi sao hàng đầu Cbiz. Cuối tháng 11, Chi Pu khiến người hâm mộ xôn xao, ngỡ ngàng khi khoe món quà đặc biệt mà Triệu Vy tặng cô. Thậm chí, "đại hoa đán" đình đám còn viết tay những lời chúc gửi đến Chi Pu trước thềm fanmeeting của cô ở Trung Quốc. "Ngay khi vừa đến Thiên Tân (Trung Quốc) để chuẩn bị cho fanmeeting vào ngày mai, mình đã nhận được một món quà bất ngờ. Cảm ơn chị rất nhiều, chị không chỉ chúc em vui vẻ mà còn gửi 80 chai rượu nữa. Em yêu chị nhiều lắm", Chi Pu chia sẻ về món quà cô nhận được từ Triệu Vy. Việc Chi Pu quen biết biết Triệu Vy khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, phấn khích. Bởi trước đó "Én nhỏ" Triệu Vy và Chi Pu chưa từng lộ bất kỳ khoảnh khắc tương tác với nhau trên MXH hay ngoài cuộc sống đời thường.

Chi Pu khiến dân tình "sốc ngang", ngỡ ngàng khi khoe quà được Triệu Vy tặng trước thềm fanmeeting ở Trung Quốc Không chỉ Triệu Vy, Chi Pu còn có được sự yêu quý của Huỳnh Hiểu Minh - cũng là bạn thân của nàng "Én nhỏ". Khi MV Finding You phát hành ở Trung Quốc, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp đã có động thái chia sẻ sản phẩm, kêu gọi mọi người ủng hộ Chi Pu trên trang cá nhân có 60 triệu lượt theo dõi của anh: "Ca khúc mới của Zhifu (Chi Pu) lên sóng rồi, ủng hộ thôi!". Chi Pu và Huỳnh Hiểu Minh có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Anh là host của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng và động viên Chi Pu rất nhiều xuyên suốt chương trình. Trong chương trình Xuân Vãn của Đài Hồ Nam, Chi Pu và Huỳnh Hiểu Minh cũng đã có sân khấu song ca hoành tráng với ca khúc Rainbow Smile.

Huỳnh Hiểu Minh rất yêu mến Chi Pu Ngoài Huỳnh Hiểu Minh, các Chị Đẹp từng thi Đạp Gió với Chi Pu như Cung Lâm Na, Jessica Jung, Lưu Nhã Sắt, Thái Thiếu Phân, Tăng Khả Ny... cũng hết mình chia sẻ MV Finding You ủng hộ Chi Pu. Điều này cho thấy mối quan hệ cực tốt của Chi Pu với các Chị Đẹp đình đám. Trong đó, Chi Pu có mối quan hệ cực gắn bó, thân thiết với Cung Lâm Na - nữ ca sĩ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện bậc nhất showbiz Trung Quốc. Sau chương trình, Cung Lâm Na từng mời riêng Chi Pu và Ella về nhà của mình ở Đại Lý, Vân Nam (Trung Quốc) du lịch. Đến tháng 7/2024, khi Cung Lâm Na đưa 2 con trai đến Việt Nam du lịch, Chi Pu và mẹ đã đưa đàn chị đi tham quan TP.HCM và Nha Trang. Trên trang cá nhân, Cung Lâm Na chia sẻ hình ảnh chuyến đi và dành nhiều lời khen cho phong cảnh, đồ ăn Việt Nam cũng như sự tiếp đón nồng hậu của Chi Pu và gia đình cô.

Chi Pu và Cung Lâm Na vẫn duy trì liên lạc, giữ tình cảm tốt đẹp sau Đạp Gió 2023

Ở tuổi 31, Chi Pu đạt nhiều thành công trong sự nghiệp. Sau bước tiến ở Đạp gió, nữ ca sĩ phát triển ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Theo Người Đưa Tin