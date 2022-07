Chi Pu lâu lắm mới hát live, dân mạng từ thất vọng thành tuyệt vọng

Chi Pu thường xuyên bị phàn nàn khả năng hát live kém, có chất giọng yếu và hầu như hụt hơi khi lên những nốt cao.

Mới đây, video nữ ca sĩ hát live ca khúc Anh Ơi Ở Lại tại một sự kiện được chia sẻ trên mạng rần rần vì sự "ô dề" của phiên bản này.