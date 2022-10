Chi Pu hủy album đầu tay, không ra MV nữa trong năm 2022

Một điều bất ngờ đã được giọng ca Anh Ơi Ở Lại gửi đến khán giả ở phía sau khi kết thúc phần âm nhạc. Cụ thể Chi Pu đưa ra thông tin sẽ không tiếp tục phát hành album đầu tay cũng như không ra MV nữa trong năm 2022.

Clip Chi Pu tuyên bố hủy album đầu tay, không ra MV nữa trong năm 2022

"Đáng lẽ, đây sẽ là clip Chi Pu vui mừng thông báo ra mắt album đầu tay đánh dấu cột mốc 5 năm ca hát. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Chi đã cho ra mắt 2 sản phẩm và nhận về nhiều những tranh luận từ khán giả.