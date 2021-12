Chi Pu cover hit Hồ Ngọc Hà bất ngờ được netizen khen 'lên trình'

Your browser does not support the video tag.

Chi Pu thể hiện trọn vẹn bài hát với âm sắc dễ chịu, giọng hát cũng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc nếu so với màn trình diễn "chiếc ố" hay "tay đâu nào" thị phi năm xưa.

Phía dưới bình luận, cư dân mạng công nhận đây là một bước tiến trong giọng hát Chi Pu, nghe đỡ hơn xưa rất nhiều. Nhiều người thậm chí sẵn sàng đánh giá giọng hát của Chi Pu lần này nằm ở mức hay.