Chi Pu bị bắt bẻ cách sử dụng tiếng Anh trong dòng trạng thái mới

Chi Pu thường bị cư dân mạng chỉ trích về khả năng hát live

Sau khi tiết lộ sang Mỹ du học, “nhất cử nhất động” liên quan đến trình độ tiếng Anh của cô đều được cư dân mạng đem ra bàn tán xôn xao.

Mới đây, Chi Pu đăng tải những bức hình vô cùng quyến rũ cùng với dòng trạng thái: “Do you want me or do you not?”.