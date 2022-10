Chi Pu bất chấp hát live ca khúc bị VTV gọi là 'rác'

Nhiều nhà báo chuyên mảng âm nhạc đã nhận định đây là một video ca nhạc gợi dục, phản cảm với ca từ dung tục, sáo rỗng. Không ít nhạc sĩ đã phải thốt lên: Đây là rác", BTV chương trình bình luận.

Chiều ngày 2/10, Chi Pu đã góp mặt trong một sự kiện thể thao với vai trò ca sĩ khách mời. Tại đây, cô vẫn trình diễn hai ca khúc bị chỉ trích là Black Hickey và Sashimi.