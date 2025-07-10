Chi phí sửa xe máy sau khi bị ngập nước hết bao nhiêu tiền?

Tình trạng phổ biến tại các thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay là sau một trận mưa to bất chợt và kéo dài chỉ trong vài tiếng, đường phố bỗng chốc hóa thành sông. Và nỗi ám ảnh lớn nhất của nhiều người đi xe máy chính là cảnh dắt bộ chiếc xe chết máy giữa biển nước.

Chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường tại các thành phố lớn có thể nhanh chóng biến thành sông. Ảnh: Như Sỹ

Trong số đó, có không ít trường hợp xe bị chết máy đến từ sai lầm của chủ phương tiện chỉ vì cố gắng nổ máy ngay sau khi xe bị ngập nước, khiến xe càng bị hỏng nặng hơn.

Tại sao không được nổ máy sau khi xe bị ngập nước?

Theo anh Trần Quốc Cường - một chủ cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa xe máy tại Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), việc phải dắt một chiếc xe máy trong trời mưa gió không hề dễ dàng với nhiều người. Đây chính là nguyên nhân khiến họ nôn nóng, muốn xe có thể hoạt động trở lại nhanh chóng sau khi đã di chuyển qua vùng ngập nước.