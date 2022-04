Chi phí "nuôi" ô tô điện có rẻ hơn xe xăng?

Xe điện có thiết kế các bộ phận bên trong đơn giản hơn rất nhiều so với xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Trong khi, động cơ đốt trong có vài nghìn bộ phận, thì động cơ điện chỉ được tạo thành từ mười bộ phận, đồng thời không có hộp số như ô tô nhiệt, không cần những thợ cơ khí, thay nước làm mát, dầu nhớt hay bugi định kỳ.

Chính vì thế, việc bảo dưỡng xe điện ít chi phí hơn nhiều so với ô tô truyền thống. Phân tích từ Fatec đã so sánh việc sử dụng ô tô điện và ô tô truyền thống trong thời gian 3 năm sử dụng và đưa ra kết luận rằng chi phí bảo dưỡng xe điện thấp hơn khoảng 4 lần so với ô tô nhiệt.

Chi phí năng lượng cho một chiếc xe điện thấp hơn nhiều so với ô tô truyền thống

Bảo hiểm xe điện rẻ hơn ô tô nhiệt?

Trên thực tế, những con số này rất khó so sánh, bởi vì cấu thành giá bảo hiểm tổng hợp giá trị xe, hồ sơ rủi ro và mục đích sử dụng rất khác nhau, Vì vậy, nếu bỏ qua hồ sơ về người lái xe và việc sử dụng phương tiện, thì giá trị thị trường của người lái xe cũng có tác động mạnh đến giá cả. Mua xe càng đắt tiền thì phí bảo hiểm sẽ càng cao.