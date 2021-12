Chỉ một cử chỉ nhỏ, Suga (BTS) đã mang đến những shoot hình quyến rũ đầy mê hoặc

Anh chàng Suga được người hâm mộ yêu mến bởi giọng rap độc đáo riêng biệt cùng sức hút tuy khá "tĩnh" nhưng lại toát nên khí chất lạnh lùng vô cùng. Từ sân khấu đến khoảnh khắc đời thường, ta dường như không cảm nhận được nhiều sự thay đổi giữa hai khía cạnh này, có khác chăng chính là Min Suga khuất sau ánh đèn thì gần gũi và có phần bình dị hơn.

Đôi lúc cứ ngỡ chủ nhân "So far away" chỉ có thể biểu cảm "một màu" với độc nhất gương mặt lạnh lùng, chất ngầu và...chỉ thế thôi. Nhưng nào ngờ vẫn "tồn tại" một Suga khác lạ đến ngỡ ngàng qua những shoot hình đậm chất nghệ thuật- nơi mà anh thể hiện khía cạnh chàng trai trưởng thành với nét đẹp quyến rũ đầy nam tính. Không cần quá nhiều tiểu tiết để làm nổi bật bản thân, chỉ bằng một cử chỉ của đôi bàn tay dù khá "đơn điệu" nhưng lại tạo được hiệu ứng cuốn hút mạnh mẽ đến không ngờ!

Phong cách tạo dáng "ngàn năm như một" này dù không có gì mới mẻ nhưng vì sao hình ảnh của chàng trai ấy lại ngày càng thu hút và quyến rũ đến mức khó tin như thế này!