Chỉ một cán bộ bị kỷ luật vì kê khai tài sản không trung thực năm 2021

Theo báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và khiếu nại tố cáo năm 2021 do ông Đặng Công Huẩn - Phó tổng Thanh tra Chính phủ ký duyệt, số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ thống kê là 603.759 người; số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập 10.769 người. Số người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực là một người.

Cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 26 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.