Chỉ mới teaser, Song Hye Kyo và tình trẻ đã đầy cảm xúc

Sau khi tung poster thì phim Now, We Are Breaking Up đã cho lên sóng clip teaser đầu tiên dài 30 giây.

Đoạn teaser bắt đầu với cảnh Ha Young Eun (Song Hye Kyo) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) chạm mặt nhau trong cơn mưa. Đứng dưới chiếc ô, cả hai dù không nói lời nào mà chỉ trao đổi bằng ánh mắt, thậm chí mắt của Song Hye Kyo còn ngấn lệ.