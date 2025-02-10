Chỉ mình Rosé (BLACKPINK) bị cắt khỏi ảnh - Làn sóng phẫn nộ thổi bùng vì sự ghẻ lạnh không hề che đậy

Paris Fashion Week đang là sự kiện thời trang tâm điểm toàn cầu khi tề tựu dàn sao danh tiếng trên toàn thế giới, trong đó có Rosé (BLACKPINK). Cô vừa tham dự show diễn của nhà mốt Saint Laurent với vai trò đại sứ. Ấy thế mà sự kiện này lại biến Rosé trở thành nạn nhân của 1 vụ việc gây phẫn nộ toàn cầu. Cô đã bị cả dàn khách mời như Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz và cả tạp chí thời trang lớn ELLE UK ghẻ lạnh đến đáng thương. Vụ việc khiến cộng đồng fan và giới mộ điệu dậy sóng, thậm chí gọi đây là "vết nhơ phân biệt đối xử" giữa kinh đô thời trang hào nhoáng.
Trên mạng xã hội, khán giả phẫn nộ, chỉ trích không ngớt nạn phân biệt đối xử diễn ra tại showbiz Âu - Mỹ - nơi mà nghệ sĩ châu Á thường xuyên phải chịu sự lạnh nhạt, định kiến và phân biệt đối xử từ các ngôi sao da trắng. Trước Rosé, đã có rất nhiều nghệ sĩ châu Á cũng trải qua tình cảnh này và khiến dư luận không thể không lên án.
Rosé bị "phân biệt" công khai, gạt ra rìa như con ghẻ tại show thời trang
Tại show diễn của Saint Laurent, Rosé được xếp ngồi hàng ghế đầu cùng dàn sao hàng đầu cùng Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli xcx. Chẳng ai ngờ, sự sắp xếp vị trí này lại mở ra cú sốc đầu tiên bị xem như người tàng hình của giọng ca hát hay nhất nhóm BLACKPINK. Trong loạt video quay lại toàn cảnh sự kiện, Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli xcx "bơ đẹp", gạt Rosé ra khỏi cuộc trò chuyện rôm rả của mình. Ở nhiều khoảnh khắc, "đóa hồng nước Úc" trông lạc lõng, bối rối khi không thể hòa nhập với nhóm 3 ngôi sao trên. Biểu cảm sượng trân của Rosé chỉ biến mất khi "nữ hoàng nhạc pop" Madonna và con gái Loudes Leon xuất hiện và vui vẻ trò chuyện cùng cô.
Trong 3 sao nữ bị tố có hành phân biệt đối xử với Rosé, Charli xcx là người đang bị ném đá dữ dội nhất. Nữ ca sĩ sinh năm 1992 ngồi sát cạnh thành viên nhóm Hắc - Hường, nhưng quay lưng và xem Rosé như không khí, chẳng 1 lần tương tác suốt thời gian tham dự sự kiện. Charli xcx còn bị chỉ trích cố ý cản trở không cho Rosé chen chân vào cuộc giao tiếp của cô với Hailey Bieber, Zoë Kravitz. Theo đó, Hailey Bieber thử nghiêng đầu ra bắt chuyện với thành viên BLACKPINK nhưng Charli XCX ngồi trước không hề nhúc nhích.
Netizen sục sôi phẫn nộ khi Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz "bơ đẹp" Rosé, coi như cô không tồn tại ở show diễn Saint Laurent
Không dừng lại ở đó, Charli xcx còn gây phẫn nộ khi đăng bức ảnh chụp cô Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Rosé ngồi trên hàng ghế đầu sự kiện lên trang cá nhân. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như ảnh 4 người nhưng chỉ có Rosé bị che khuất trong bóng tối. Theo cư dân mạng, giữa vô vàn khoảnh khắc chung khung hình, việc Charli xcx chọn bức ảnh Rosé kém tỏa sáng hơn 3 người còn lại rõ ràng là cố ý "dìm" nữ ca sĩ APT., coi đồng nghiệp như cái bóng mờ nhạt làm nền cho mình.
Tình hình càng leo thang hơn ELLE UK - tạp chí thời trang danh tiếng toàn cầu - bị phát hiện cắt Rosé hoàn toàn ra khỏi khung hình chung quyền lực, chỉ giữ lại Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli xcx. Xuyên suốt các bài đăng của ELLE UK đưa tin về show diễn của Saint Laurent lẫn Paris Fashion Week đều không có bóng dáng Rosé trong đó, nghi vấn thành viên BLACKPINK bị phân biệt đối xử. 24h trôi qua kể từ những bài đăng này, ELLE UK không hề đăng thêm bất kỳ 1 khoảnh khắc tham dự sự kiện nào của cá nhân Rosé.
Hành động của ELLE UK bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội, cho rằng đây là sự thiếu tôn trọng và thậm chí mang tính phân biệt chủng tộc đối với Rosé. Đáng chú ý, thành viên nhóm BLACKPINK vốn là con cưng của thương hiệu Saint Laurent (YSL). Thương hiệu thời trang xa xỉ của nước Pháp luôn dành sự ưu ái cho nàng đại sứ toàn cầu đầu tiên và duy nhất của mình. Năm nào Rosé cũng xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá, sự kiện ra mắt sản phẩm mới và phủ sóng trên các nền tảng MXH của Saint Laurent. Do đó, việc cô bị ELLE UK gạt ra ngoài lề tại chính 1 sự kiện của Saint Laurent bị đánh giá không thể chấp nhận nổi.
Disptach cũng không nằm ngoại làn sóng phẫn nộ khi lên bài phê phán ELLE UK có việc làm đáng xấu hổ với 1 nghệ sĩ châu Á, qua bài viết có tiêu đề đầy mỉa mai hành vi kém văn minh, thô lỗ của tạp chí này: "Chỉ mình Rosé bị cắt khỏi ảnh!". Hiện, cư dân mạng đang yêu cầu ELLE UK và 3 sao nữ Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli xcx lên tiếng xin lỗi Rosé.
Rosé không phải người đầu tiên!
Việc nghệ sĩ châu Á gặp phải định kiến, bị phân biệt đối xử và chịu bất công khi làm việc ở thị trường giải trí Âu - Mỹ không phải chuyện lạ. Thậm chí đây còn được xem là 1 vấn nạn nổi cộm, nhiều lần bị lên án nhưng vẫn chưa thể xóa bỏ. Theo Global News, sau nhiều thập kỷ, các ngôi sao châu Á có địa vị, danh tiếng ngày càng cao nhưng họ vẫn phải vật lộn với những định kiến sắc tộc tồn tại âm ĩ tại showbiz Âu - Mỹ mà không nhận được sự bảo vệ chính đáng. Rosé là trường hợp điển hình. Dù Rosé nói riêng và các thành viên trong BLACKPINK nói chung được đánh giá là những ngôi sao có sức ảnh hưởng toàn cầu, nhưng từ sự việc xảy ra tại show diễn của Saint Laurent, có thể thấy không phải ai cũng coi trọng họ.
Nhìn lại quá khứ, Rosé cũng chẳng phải là trường hợp sao châu Á đầu tiên bị phân biệt đối xử đầy xấu xí ở các sự kiện tầm cỡ thế giới. Năm 2024, khoảnh khắc Quan Kế Huy, Dương Tử Quỳnh bị các minh tinh, tài tử như Robert Downey Jr., Emma Stone hay Jennifer Lawrence "bơ đẹp" trên sân khấu lễ trao giải Oscar nhận phản ứng dữ dội từ công chúng.
Khi đó, Quan Kế Huy xuất hiện với vai trò công bố người thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho tài tử Robert Downey Jr.. Tuy nhiên, khi Robert Downey Jr. bước lên nhận giải, anh hoàn toàn phớt lờ Quan Kế Huy. Robert Downey Jr. "tay bắt mặt mừng" với những người xung quanh, hào hứng phát biểu. Nhưng tài tử không chào hỏi, không tương tác, thậm chí còn không liếc nhìn người trao cúp là Quan Kế Huy đến 2 lần liền. Hành động của Robert Downey Jr. khiến Quan Kế Huy "sượng trân", nụ cười cứ thế xuất hiện rồi lại vụt tắt trên môi anh đến tận 2 lần.
Đến phần trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, Dương Tử Quỳnh cũng rơi vào tình cảnh bị đồng nghiệp đối xử thiếu tôn trọng như Quan Kế Huy. Với tư cách người chiến thắng năm ngoái, minh tinh sinh năm 1962 đứng trên sân khấu để chờ trao tượng vàng Oscar năm nay cho Emma Stone. Thế nhưng, khi Emma Stone bước lên sân khấu nhận giải, cô hoàn toàn không ngó ngàng gì đến Dương Tử Quỳnh, chỉ tương tác và tươi cười với Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence sau đó còn giật cúp trong tay Dương Tử Quỳnh để trao cho bạn thân Emma Stone dù cô không phải là người trao cúp chính.
Trên mạng xã hội, cách hành xử thiếu tôn trọng với Quan Kế Huy và Dương Tử Quỳnh của 3 ngôi sao nói trên nhận cả rổ "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Trong đó có không ít netizen đã tràn vào trang cá nhân để lại vô số bình luận phê bình, chỉ trích hành động phân biệt đối xử của Jennifer Lawrence và Emma Stone với Dương Tử Quỳnh trên sân khấu lễ trao giải Oscar. Dù bị chê trách có định kiến kém văn minh, làm xấu hình ảnh của sự kiện phim ảnh tầm cỡ thế giới là vậy, Robert Downey Jr. Jennifer Lawrence và Emma Stone vẫn dưng dửng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến tháng 5/2024, vụ việc Stray Kids bị phóng viên nước ngoài phân biệt chủng tộc, giễu cợt ngoại hình ở Met Gala 2024 trở thành chủ đề nóng trong dư luận châu Á. Ngay trên thảm đỏ "Oscar thời trang", 1 phóng viên ảnh so sánh ngoại hình và cách tạo dáng của Stray Kids với robot, còn thẳng thừng nhận xét rằng các thành viên trong nhóm nhạc nam Kpop có gương mặt không cảm xúc. Ở đoạn video còn lại, các nhiếp ảnh gia phương Tây cho rằng Stray Kids không thể nghe hiểu tiếng Anh, đồng thời dùng giọng điệu cười cượt khi chỉ đường cho nhóm: "Làm sao để nói bên phải trong tiếng Hàn nhỉ?", "Nhảy lên đi các bạn"... Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt bày tỏ sự bức xúc trước việc Stray Kids bị phân biệt đối xử trên thảm đỏ Met Gala.
Nhiều năm qua, BTC Cannes cũng nhiều lần bị cáo buộc phân biệt đối xử với các ngôi sao châu Á như con ghẻ tại thảm đỏ. Hàng năm, cứ đến mùa trẩy hội của sự kiện này, netizen lại được dịp xôn xao với việc các minh tinh châu Á nhân viên ban tổ chức Cannes ra đến tận nơi hối thúc, không cho họ chụp ảnh trên khu vực cầu thang thảm đỏ. Việc các ngôi sao hạng A như Yoona (SNSD), Han So Hee, Đường Yên châu Á "5 lần 7 lượt" bị xua đuổi tại Cannes từng gây dậy sóng dư luận.
Năm 2024, truyền thông Hàn Quốc từng vô cùng bất bình, giận dữ với việc việc Yoona bị ngăn cản tạo dáng trên thảm đỏ Cannes dù xuất hiện chưa bao lâu, lại chẳng gây cản trở lối đi chung. Hindustan Times thậm chí còn nhận định Yoona đã bị phân biệt đối xử vì cô là người châu Á. "Nhân viên bảo vệ không quan tâm nữ diễn viên có phải sao lớn hay không, được ai mời đến. Họ chỉ đánh giá thông qua vẻ ngoài và tùy tiện đuổi người.Thật sai lầm khi nhân viên của 1 LHP danh giá như Cannes thể hiện sự phân biệt đối xử với người da vàng và gốc Phi. Đây là điều khó chấp nhận, cần phải lên án", tờ Chosun bình luận.