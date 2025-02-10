Chỉ mình Rosé (BLACKPINK) bị cắt khỏi ảnh - Làn sóng phẫn nộ thổi bùng vì sự ghẻ lạnh không hề che đậy

Paris Fashion Week đang là sự kiện thời trang tâm điểm toàn cầu khi tề tựu dàn sao danh tiếng trên toàn thế giới, trong đó có Rosé (BLACKPINK). Cô vừa tham dự show diễn của nhà mốt Saint Laurent với vai trò đại sứ. Ấy thế mà sự kiện này lại biến Rosé trở thành nạn nhân của 1 vụ việc gây phẫn nộ toàn cầu. Cô đã bị cả dàn khách mời như Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz và cả tạp chí thời trang lớn ELLE UK ghẻ lạnh đến đáng thương. Vụ việc khiến cộng đồng fan và giới mộ điệu dậy sóng, thậm chí gọi đây là "vết nhơ phân biệt đối xử" giữa kinh đô thời trang hào nhoáng.

Trên mạng xã hội, khán giả phẫn nộ, chỉ trích không ngớt nạn phân biệt đối xử diễn ra tại showbiz Âu - Mỹ - nơi mà nghệ sĩ châu Á thường xuyên phải chịu sự lạnh nhạt, định kiến và phân biệt đối xử từ các ngôi sao da trắng. Trước Rosé, đã có rất nhiều nghệ sĩ châu Á cũng trải qua tình cảnh này và khiến dư luận không thể không lên án.

Vụ việc Rosé (BLACKPINK) bị phân biệt đối xử tại show thời trang đang là chủ đề nóng hổi gây bức xúc toàn cầu

Rosé bị "phân biệt" công khai, gạt ra rìa như con ghẻ tại show thời trang

Tại show diễn của Saint Laurent, Rosé được xếp ngồi hàng ghế đầu cùng dàn sao hàng đầu cùng Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli xcx. Chẳng ai ngờ, sự sắp xếp vị trí này lại mở ra cú sốc đầu tiên bị xem như người tàng hình của giọng ca hát hay nhất nhóm BLACKPINK. Trong loạt video quay lại toàn cảnh sự kiện, Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli xcx "bơ đẹp", gạt Rosé ra khỏi cuộc trò chuyện rôm rả của mình. Ở nhiều khoảnh khắc, "đóa hồng nước Úc" trông lạc lõng, bối rối khi không thể hòa nhập với nhóm 3 ngôi sao trên. Biểu cảm sượng trân của Rosé chỉ biến mất khi "nữ hoàng nhạc pop" Madonna và con gái Loudes Leon xuất hiện và vui vẻ trò chuyện cùng cô.

Trong 3 sao nữ bị tố có hành phân biệt đối xử với Rosé, Charli xcx là người đang bị ném đá dữ dội nhất. Nữ ca sĩ sinh năm 1992 ngồi sát cạnh thành viên nhóm Hắc - Hường, nhưng quay lưng và xem Rosé như không khí, chẳng 1 lần tương tác suốt thời gian tham dự sự kiện. Charli xcx còn bị chỉ trích cố ý cản trở không cho Rosé chen chân vào cuộc giao tiếp của cô với Hailey Bieber, Zoë Kravitz. Theo đó, Hailey Bieber thử nghiêng đầu ra bắt chuyện với thành viên BLACKPINK nhưng Charli XCX ngồi trước không hề nhúc nhích.

Netizen sục sôi phẫn nộ khi Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz "bơ đẹp" Rosé, coi như cô không tồn tại ở show diễn Saint Laurent