Chỉ mệt mỏi, người phụ nữ ở Chung cư A5 Đền Lừ bất ngờ nhiễm COVID-19

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.762 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.593 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.169 ca.

Về lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, cơ quan chức năng Hà Nội cho biết TP dự kiến khoảng 8 triệu mẫu. Trong 3 ngày qua, tính đến 20h ngày 11/9, toàn thành phố đã lấy được 1.286.990 mẫu, trong đó có 936.112 mẫu xét nghiệm RT-PCR gộp, 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên dương tính.

Trong số 963.112 mẫu xét nghiệm RT-PCR gộp có 138.289 mẫu có kết quả âm tính và 2 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả. Trong số 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên có 323.862 mẫu âm tính và 16 mẫu dương tính.