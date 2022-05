Chỉ mấy ngày lễ: Hơn 1,1 triệu khách đi máy bay, Top 3 địa phương thu nghìn tỷ

Hà Nội giữ vị trí thứ ba trong top đầu, với khoảng hơn 550.000 lượt khách, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có khoảng 2.000 khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước trên 1.500 tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp sau đó là Nghệ An. Thống kê của Sở Du lịch tỉnh cho thấy, Nghệ An ước đón 712.000 lượt khách, doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt 855 tỷ đồng. Các khách sạn từ 3-5 sao ở thị xã Cửa Lò và một số điểm du lịch ở Diễn Châu, Con Cuông đạt công suất 90-100%; nhiều khu, điểm du lịch trong tỉnh như hoạt động vượt công suất.

Lễ 30/4 là thời điểm trước thềm mùa hè, xuất hiện nắng nóng nên các tuyến điểm du lịch biển, đảo rất hút khách. Các đơn vị lữ hành cho biết, xếp đầu bảng trong chùm tour du lịch trong nước là Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang - Ninh Chữ, Đà Nẵng.

Ở tuyến miền Trung, nổi lên là tâm điểm Đà Nẵng. Các hành trình kết hợp về nguồn tại điểm đến Nha Trang - khu di tích Gạc Ma; Nghệ An - theo dấu chân Bác; Quảng Bình - Hành trình Trường Sơn liên tục thu hút khách.

Dịp này, các điểm đến Buôn Ma Thuột - Pleiku - Kontum; Bảo Lộc - Tà Đùng (Đăk Nông) có tỷ lệ khách mua tour nhích lên đáng kể so với cùng kỳ 2021.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận số khách du lịch tăng vọt, như Kiên Giang ước đạt 297.000 lượt khách, tăng 67,7% so với cùng kỳ năm 2021 (với trên 5.000 lượt khách quốc tế, tăng 66,4% so với cùng kỳ); Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ đón hơn 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021; Quảng Nam ước đạt 200.000 lượt, tăng hơn 155%; Quảng Ninh với khoảng 340.000 khách; An Giang 300.000 lượt khách, tăng 51%...

Tuy nhiên, một số tỉnh lượng khách du lịch lại giảm, điển hình như Lâm Đồng chỉ đón được khoảng 132.000 lượt khách, giảm xa so với kỳ vọng. Trong 2 ngày (30/4-1/5), Bà Rịa chỉ đón tổng cộng 192.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 149 tỷ đồng bởi thời tiết xấu. Thừa Thiên - Huế dịp lễ này cũng chỉ đón được 45.000 lượt khách do mưa lớn. Khách đến Quảng Bình chỉ đạt khoảng 115.000 lượt, đạt 76,7% so với dự ước kế hoạch.

Ngọc Hà - Trần Chung