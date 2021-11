Chi hơn 1 tỷ đồng để lấy lại tài khoản Facebook và bị lừa sạch

Hôm nay (3/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Căn (SN 1997, ở Đà Nẵng) mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cáo buộc, Căn là lao động tự do, làm công việc dịch vụ liên quan đến mạng xã hội Facebook như tăng like, tăng tương tác, mở lại tài khoản bị khóa, bảo mật Facebook…



Căn dùng Facebook cá nhân để làm trung gian nhận khách có nhu cầu, sau đó sẽ chuyển lại cho một số đại lý khác. Khi làm xong việc, bị cáo hưởng tiền chênh lệch. Căn được nhiều người biết đến.

Bị cáo tại tòa

Qúa trình làm dịch vụ, Căn đã lấy lại được Facebook bị hack cho chị Trần Nhật L. (SN 1997, ở Tây Hồ).



Do bị mất Facebook và được chị L. giới thiệu, khoảng đầu năm 2019, chị Nguyễn Thị Hồng A. (SN 1988, ở Hà Nội) đã nhờ chị L. liên hệ với Căn để lấy lại tài khoản.



Khi trao đổi, Căn nói chị A. chuyển 500 ngàn đồng tiền phí dịch vụ. Thấy tài khoản này khó lấy lại nên Căn yêu cầu chị A. phải thực hiện việc bảo mật tài khoản trước để tránh cho người ngoài đăng nhập sử dụng.



Đến ngày 25/2/2019, Căn tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển 1,5 triệu đồng để lấy lại tài khoản Facebook, nhưng bị cáo vẫn không thể lấy lại được tài khoản cho chị A.



Những ngày sau đó, Căn tiếp tục yêu cầu chị A. phải chuyển thêm tiền. Đến ngày 1/5/2019, Căn thấy chị A. có phần tin tưởng mình và nôn nóng lấy lại tài khoản nên bị cáo bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền lớn hơn.



Lúc này, Căn dùng nhiều lý do để yêu cầu chị A. chuyển tiền hoặc kéo dài việc thỏa thuận lấy lại tài khoản như cần bảo mật Facebook của chị A., cài thêm mail, hack lại tài khoản.



Có lúc Căn lấy lý do tài khoản của chị A. bị hacker Hà Nội chiếm đoạt và bị cáo cần tiền để bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội.



Đến ngày 8/8/2019, chị A. đã nhiều lần chuyển cho Căn số tiền hơn 100 triệu đồng và bị cáo vẫn không lấy lại được tài khoản Facebook cho chị A.



Khi chị A. đòi lại tiền, bị cáo lấy lý do: “Chuyển thêm tiền để lấy lại tài khoản và sẽ được hoàn lại số tiền trước đó. Nếu như hủy, không chuyển thêm tiền sẽ mất toàn bộ số tiền trước đây đã chuyển”.



Sau mỗi lần đề nghị chuyển tiền nêu trên, Căn đều yêu cầu chị A. xóa lịch sử trò chuyện. Nếu chị A. không thực hiện, Căn chủ động đăng nhập vào tài khoản Facebook để tự xóa, nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.



Do tiếc số tiền hơn 100 triệu đồng đã chuyển cho bị cáo trước đó, từ tháng 1/2019 đến ngày 31/8/2020, chị A. đã trực tiếp hoặc nhờ bạn bè chuyển cho Căn số tiền hơn 1,1 tỷ đồng để lấy lại tài khoản Facebook.



Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của chị A., bị cáo dùng chi tiêu cá nhân và gửi tiết kiệm.



Đến ngày 5/10/2020, Căn đến Công an quận Tây Hồ đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đến nay, gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả cho bị hại. Chị A. cũng có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo.