Chị hàng xóm mời chồng tôi sang nhà “nếm hộ” đồ ăn, mẹ chồng tôi ra tay khiến chị nhận "quả đắng"

Tôi còn chưa kịp nhận ra chị hàng xóm có vấn đề thì mẹ chồng đã đứng ra xử lý hộ luôn rồi! Hồi vợ chồng tôi chưa kết hôn, cả nhà chồng 5-6 người chen chúc nhau sống trong căn tập thể cũ vỏn vẹn 40 mét. Sau khi tôi về làm dâu, bố mẹ chồng mạnh tay chi tiền chuyển sang căn nhà mới, vừa rộng rãi hơn lại vừa ở chỗ phố xá thuận tiện đi lại. Mẹ chồng cứ khen tôi số vượng phu vì từ lúc cưới xong tin vui đến tới tấp. Công việc của mọi người trong nhà đều gặp vận tốt đẹp, căn hộ tập thể cũ bán đi còn được giá cao hơn mong đợi. Thế nên bố mẹ chồng cho luôn chúng tôi một nửa tiền bán nhà, bảo tích góp thêm mua căn hộ khác mà ở riêng cho sướng. Không chỉ mẹ chồng quan tâm chiều chuộng tôi mà cả nhà chồng đều như vậy. Ông bà nội của chồng là cán bộ về hưu, vừa hiền lành vừa tốt bụng, suốt ngày mua bánh trái ăn vặt để dành cho cháu dâu. Bố mẹ chồng thì ngày nào cũng nấu cơm ngon, tôi thích ăn thì ăn không thì ra ngoài ăn với chồng một cách thoải mái, không ai bắt lỗi hay mắng mỏ gì. Tôi thấy ngại nên từ chối khá nhiều chuyện, song mẹ chồng thủ thỉ rằng con dâu cũng là con gái trong nhà, không cần phải câu nệ khách sáo. Từ lúc yêu đến lúc cưới bây giờ đã mấy năm rồi mà mẹ chồng chưa một lần cho tôi đụng tay rửa bát đũa. Tôi có thể đi chợ hoặc đứng bếp nấu nướng tùy ý, nhưng riêng khúc dọn rửa là mẹ chồng đuổi tôi ra ngoài. Đến khi chuyển nhà mới thì mẹ đầu tư hẳn cái máy rửa bát, đem tặng tôi làm quà sinh nhật tuổi 27. Giặt giũ thì có nhiều đồ cá nhân không tiện nên mẹ để vợ chồng tôi giặt riêng, nhưng kỳ diệu một chỗ là cứ lúc tôi chạy lên sân thượng phơi đồ thì đã thấy mọi thứ đã được treo ngay ngắn thơm phức. Mấy chậu hoa ở ban công phòng tôi ngày nào cũng được tưới tắm đầy đủ, thi thoảng cây nhài trổ bông thì lại có 1-2 cành được cắm ở tủ đầu giường. Mẹ chồng vừa chu đáo vừa tinh tế khiến tôi luôn cảm thấy biết ơn. Đến mẹ ruột tôi còn cảm thán rằng số tôi quá sướng, đi làm dâu mà cứ như công chúa vậy. Tuy nhà chồng không phải hào môn giàu có nhưng mấy ai được hưởng cuộc sống hạnh phúc ấm êm như tôi đang có bây giờ. Chồng cũng yêu thương và đối xử tốt với tôi. Chúng tôi vẫn đang tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào tự do trước khi lên kế hoạch sinh em bé. Tuy nhiên trong lúc 2 vợ chồng đang gắn bó keo sơn thì tự dưng có người thứ ba chen vào. Người này chính là chị hàng xóm sát vách nhà chồng tôi. Trước đây khi gia đình chúng tôi mới chuyển đến, ngôi nhà cũ bên cạnh chỉ có một bà cụ sinh sống. Nhưng mấy tháng trước, sau khi bà cụ qua đời vì tuổi già, cháu gái cụ quay về nhận thừa kế và ở luôn trong nhà cũ do cụ để lại. Tôi bận đi làm nên chưa tiếp xúc nhiều với chị hàng xóm. Chỉ nghe bố mẹ chồng kể là chị ấy hơn 30 tuổi rồi, có 1 chồng và 1 đứa con nhỏ. Chị ấy mở một tiệm bánh online nên suốt ngày ở nhà. Hình như có lần chị mang bánh ngọt sang tặng nhà tôi để chào hỏi, nhưng tôi không thích đồ ngọt nên để mọi người ăn hết. Do tính chất công việc nên thời gian đi làm mỗi ngày của tôi nhiều hơn chồng. Anh ấy hay về nhà trước tôi, thi thoảng anh qua công ty tôi ngồi đợi đón vợ nhưng gần đây giờ giấc của tôi hơi lung tung nên tôi bảo anh không cần qua nữa. Chẳng ngờ sự lơ đễnh của tôi lại tạo điều kiện cho “trà xanh” lên ngôi. Đến khi mọi sự kết thúc rồi tôi mới biết, và người ra tay “diệt trà” không cho nảy mầm lại chính là mẹ chồng tôi. Chuyện là cửa hàng của chồng tôi mới chuyển địa điểm về cách nhà không xa, thế nên trưa nào anh cũng về ăn cơm với ông bà, bố mẹ. Mẹ chồng tôi để ý thấy con trai ăn xong toàn sang bên nhà chị hàng xóm. Mà buổi trưa thì bên đấy chỉ có mỗi chị kia thôi, chồng con đi vắng hết. Mẹ hỏi thì chồng tôi bảo chị ấy nhờ sang nếm thử bánh ngọt, không có người khác phụ nên chị không biết bánh ngon dở như nào. Lý do không thuyết phục cho lắm, cơ mà chồng tôi chẳng biết từ chối kiểu gì nên đành thò mặt sang. Cả tuần liên tục như vậy, mẹ chồng tôi còn phát hiện cô hàng xóm ăn mặc khá hở hang khi gặp gỡ con trai nên bà đoán ngay ra ý đồ của người phụ nữ này. Mẹ liền kiếm cớ mượn điện thoại con trai để kiểm tra, rồi bà nhanh tay tìm được tin nhắn trò chuyện giữa chồng tôi với chị hàng xóm kia. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chị hàng xóm chính là người chủ động liên lạc với chồng tôi trước, giả vờ bắt chuyện bâng quơ rồi càng lúc càng cố ý thân mật. Chị hàng xóm còn vô duyên đến mức lôi cả chuyện nhạy cảm giường chiếu của nhà chị ra để tâm sự với chồng tôi. Chị chê ông xã chị “yếu”, khô khan không cảm xúc. Rồi chị lân la hỏi chồng tôi bí quyết chiều vợ như nào, cách anh ấy tiếp xúc với vợ ra sao… Ôi nói chung là đọc tin nhắn xong mẹ chồng tôi sôi máu luôn mọi người ạ! Mặc dù chồng tôi ăn nói giữ chừng mực và không hưởng ứng câu chuyện “gọi mời” của chị hàng xóm, tuy nhiên chị ấy vẫn cố tình tấn công và còn khen chồng tôi một câu khá lộ liễu: “Ước gì chồng chị đẹp trai cao ráo và tinh tế được như em”. Mẹ chồng tôi không làm ầm lên ngay lập tức. Bà “đánh ghen” hộ con dâu bằng một kế cực cao thâm. Bà chọn buổi tối khi tất cả mọi người đều đã đi học đi làm về, sang gõ cửa nhà bên cạnh và đưa cho chồng chị hàng xóm một bình rượu ngâm khá to. Tôi ở trong nhà nghe được đoạn hội thoại khá kì cục, đại loại là anh hàng xóm cảm ơn xong mẹ chồng tôi liền cố ý nói to rằng rượu này có công dụng bổ thận tráng dương, tốt cho sinh lực phái mạnh. Bà vô tình biết chuyện vợ anh hàng xóm “chê” chồng kém cỏi lúc trên giường nên tặng bình rượu này để giúp anh chị “hâm nóng tình cảm”, coi như hàng xóm tốt quan tâm đến nhau, là quà đáp lễ cho việc vợ của anh ngày nào cũng gọi con trai bà sang để ăn thử bánh. Lúc thò đầu ra hóng thì tôi phát hiện ra mặt anh hàng xóm đỏ như gà chọi. Mẹ chồng tôi nói đến đâu thì da anh đổi màu đến đó, từ đỏ sang tím rồi lại trắng bệch. Anh bối rối đặt bình rượu xuống đất, sau đó giả bộ kêu có việc để đóng cửa tạm biệt. Lát sau trong nhà ấy vọng ra tiếng đồ đạc bị vỡ, rồi vợ chồng chị hàng xóm cãi nhau ỏm tỏi. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn mẹ chồng tôi thì vừa ngồi bóc cam vừa cười. Mãi sau mẹ chồng mới kéo tôi vào nói nhỏ, bảo là cô nàng nhà bên mất nết muốn mồi chài con trai bà, thế nên bà mới nghĩ kế dập tắt ngay ý đồ từ trong trứng nước. Mẹ bảo phụ nữ thông minh thì không cần đụng tay đụng chân, cứ để nhà người ta tự đóng cửa giải quyết.