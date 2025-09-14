Đến tối cùng ngày, sau khi liên hệ qua điện thoại với gia đình bên ngoại, gia đình bà T. mới dám đến nhà. Sau khi trao đổi, gia đình bên ngoại cũng đã thống nhất để gia đình nội đón cháu N.T.M. về chăm sóc.

Bà T. chia sẻ mẹ bà năm nay đã 70 tuổi, đang mang trong mình nhiều bệnh. Hằng ngày, bà phải uống đủ loại thuốc. Do đó, ai cũng lo sợ bà sẽ bị sốc khi hay biết về việc làm của Thuận.

Sáng 14-9, sau khi bàn bạc, bà T. và các anh chị em đã quyết định tập trung lại cho mẹ ăn, uống thuốc, rồi kể sự việc. Gia đình bà T. đã nhờ người hàng xóm đậu sẵn ô tô ở trước nhà để kịp thời đưa mẹ đi cấp cứu nếu có chuyện gì xảy ra.

"Câu chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ, mẹ tôi mới biết toàn bộ sự thật và bà đã rất sửng sốt, khóc rất nhiều" - bà T. kể.

Cũng theo chị gái nghi phạm, dù có nói gì thì cũng không thể gỡ hết tội cho Thuận. Tuy nhiên, bà thay mặt gia đình nói lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Sự việc xảy ra quá tàn nhẫn và không thể chấp nhận được.