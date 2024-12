Chị gái Dung ‘Hà’ cầm đầu đường dây mua bán trên 1,6 tấn ma túy

Trong khi bị truy nã đặc biệt về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Oanh “Hà” (chị gái trùm giang hồ Dung “Hà”) tiếp tục điều hành đường dây mua bán trên 1,6 tấn ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Dự kiến ngày 24/12, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”- chị gái bà trùm Dung “Hà”) và 34 đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 24-30/12. Bị cáo Oanh “Hà” được xác định giữ vai trò cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh thành tiêu thụ. Oanh “Hà” là đối tượng “cộm cán” đã có 7 tiền án, tiền sự. Theo nội dung vụ việc, tháng 5/2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an triệt phá ổ nhóm ma túy do Oanh cầm đầu, thu giữ 74 kg ma túy, bắt 8 người liên quan. Tuy nhiên, Oanh bỏ trốn sang nước ngoài và bị truy nã đặc biệt về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Ở nước ngoài, Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán, hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực tam giác vàng về TPHCM và Hải Phòng tiêu thụ. Vũ Hoàng Oanh tức 'Oanh Hà', khi bị bắt (Ảnh: Cục C04) Để qua mắt lực lượng chức năng, bà trùm đã cho tay chân giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TPHCM, tập kết tại các kho hàng trên địa bàn. Sau đó, chúng sẽ tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn TPHCM và vận chuyển ra Hà Nội, rồi chuyển về Hải Phòng tiêu thụ. Thủ đoạn che giấu ma túy của bà trùm Dung “Hà” Tại TPHCM, Võ Văn Hậu (37 tuổi, quê Long An) được thuê để đưa đưa ma túy về tập kết ở kho của Nguyễn Anh Bảo Quốc (52 tuổi, trú quận Bình Tân) và kho của Nguyễn Duy Khánh (ở huyện Hóc Môn). Tại kho hàng, Quốc thuê Nguyễn Thành Thắng (34 tuổi) và Đỗ Thế Phong (55 tuổi) tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho khách. Nhóm của Oanh “Hà” còn đưa ma túy từ nước ngoài về chi nhánh Công ty vận tải Bắc Việt ở quận 12 (TPHCM) sau đó vận chuyển ra trụ sở chính công ty ở Hà Nội, giao cho Phạm Thế Anh (34 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần TM&XNK Sky House) để vận chuyển ra Hải Phòng. Nắm bắt được thông tin, ngày 13/9/2022 nhóm Oanh “Hà” sẽ chuyển 4 lốc máy về kho của Quốc. Cục C04 chủ trì, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an, Công an TPHCM bắt quả tang Nguyễn Thành Thắng vận chuyển 20 kg ma túy tổng hợp theo chỉ đạo của Quốc. Khám xét chỗ ở của Thắng, Ban chuyên án thu thêm 26 bánh heroin. Mở rộng vụ án tại TPHCM, cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Anh Bảo Quốc, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Út Hậu, Nguyễn Thị Năm, Đỗ Thế Phong và Nguyễn Ngọc Duy, thu giữ hơn 53kg ma túy các loại. Tại Hà Nội, Ban chuyên án bắt giữ Phạm Thế Anh và thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp. Tiếp đó, lực lượng điều tra xác định Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (27 tuổi, quê Hưng Yên) nhận 91 lốc máy ô tô bên trong giấu 1,5 tấn ma túy vận chuyển từ nước ngoài về TPHCM. Sau đó, thuê Phạm Thế Anh vận chuyển về Hà Nội để mang ra Hải Phòng tiêu thụ. Lúc này, Nam và Thủy đã bỏ trốn ra nước ngoài. Đến ngày 23/9/22, Cục C04 cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng bắt giữ Nam, Thủy, Nguyễn Ngọc Sơn và bà trùm Oanh “Hà”. Ngày 24/9/22 tại Hải Phòng, Cục 04 đã bắt thêm 6 đàn em khác của bà trùm Oanh “Hà”. Ngày 15/10/22 tại TPHCM, Cục C04 bắt quả tang Nguyễn Xuân Thành (32 tuổi) đang giao 2 kg ma túy tổng hợp cho người mua. Khám xét 3 căn hộ của Thành thuê tại TPHCM, cảnh sát thu giữ thêm 7.000 viên ma túy, 3 kg ma túy tổng hợp, 1.000 túi ma túy nước vui, 2 kg ma túy dạng bột... Đồng thời, Cục 04 bắt giữ, khám xét nhà 3 đối tượng gồm Bàng A Đạt (42 tuổi), Võ Bá Nghĩa (34 tuổi) và Phan Thanh Bình (27 tuổi). Tang vật thu giữ thêm 1,4 kg ma túy tổng hợp. CQĐT xác định, đường dây của Dung “Hà” đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.