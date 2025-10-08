Chị em 'thần đồng' gốc Việt: 13 tuổi vào đại học, nay là tiến sĩ an ninh mạng

Khi đặt chân đến Auckland (New Zealand) 8 năm trước, Alisa mới học lớp 2, Vicky lớp 6 và cả hai đều chưa rành tiếng Anh. Một vòng dạo chơi quanh thành phố và ước muốn được tận mắt nhìn thấy chim cánh cụt đã khiến họ quyết định ở lại New Zealand. Cả hai nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, và được nhận vào một trường công lập tại đây.

Vicky được nhận nuôi, nên hai chị em khẳng định thành tích học tập của họ không đến từ yếu tố di truyền, mà là kết quả của nỗ lực.

Hai chị em Alisa Phạm và Vicky Ngô đang ở New Zealand. Ảnh: Amalia Osborne/New Zealand Woman's Weekly

Thành tích vượt trội

Trong chưa đầy một năm, hai chị em hoàn thành toàn bộ chương trình trung học vốn kéo dài 5 năm, rồi bước thẳng vào đại học. Vicky nhập học Đại học Công nghệ Auckland (AUT) khi 13 tuổi; Alisa theo chân chị vào trường này lúc mới 11.

Theo New Zealand Woman's Weekly, hiện 18 tuổi, Vicky đã có bằng Cử nhân Khoa học, Thạc sĩ Triết học chuyên ngành an ninh mạng và học máy. Cô đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ nhất New Zealand, đồng thời làm việc toàn thời gian tại bộ phận an ninh mạng của hãng hàng không Air New Zealand.