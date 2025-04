Chị em chỉ cần có 3 đôi giày cao gót để tỏa sáng mọi lúc

Giày cao gót mũi tròn: Đáng yêu và cân bằng

Khác với vẻ sắc sảo của giày mũi nhọn, giày cao gót mũi tròn mang đến cảm giác mềm mại, đáng yêu và dễ gần. Đây là kiểu giày lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách cổ điển nhưng vẫn muốn giữ được sự hiện đại. Giày mũi tròn thường được thiết kế với độ cao gót vừa phải, giúp cân bằng giữa sự thoải mái và nét thanh lịch.

Loại giày này rất linh hoạt, phù hợp với cả môi trường công sở lẫn các buổi gặp gỡ bạn bè. Bạn có thể kết hợp giày cao gót mũi tròn với váy midi, quần culottes, hoặc áo sơ mi và chân váy để tạo nên phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Màu sắc như pastel, be, hoặc đen là những lựa chọn an toàn nhưng vẫn nổi bật. Vì mũi tròn tạo cảm giác chân ngắn hơn so với mũi nhọn, hãy ưu tiên gót cao từ 5-7 cm để kéo dài vóc dáng.

Kết luận