Chỉ đường cho hươu: Tuổi 15 đã... ham vàng?

Bạn gái con tên Liên, là con nhà nghèo nhưng lại có vẻ quan tâm nhiều đến vật chất. Tiếp xúc ai, Liên cũng để ý người ấy xách túi hiệu gì, mang giày bao nhiêu tiền, có đi xe sang không. Hàng ngày, Liên vẫn cập nhật giá vàng, dù không hề mua hay bán. Khi mẹ đi đám cưới về, Liên hỏi ngay là nhà trai cho cô dâu bao nhiêu vàng, khiến có lúc con dội ngược, nghĩ rằng Liên quá ham giàu. Tuy vậy, mỗi khi con rủ đi chơi thì Liên không chịu vào những nơi sang trọng đắt tiền. Con cũng chưa bao giờ thấy Liên vui mừng vỡ òa khi con tặng quà. Liên thường nhắc nhở con phải chi xài tiết kiệm. Sao Liên lại mâu thuẫn như vậy?

Anh Lê (phường Xóm Chiếu, TPHCM)

Vì sao con lại nghĩ Liên mâu thuẫn? Có phải từ những biểu hiện của Liên, con cho rằng Liên coi trọng vật chất, quá ham giàu hay thích hưởng thụ vật chất? Nếu đúng vậy thì quả là có mâu thuẫn với lúc Liên đề cao tiết kiệm.

Tuy nhiên, cách suy diễn đó nguy hại như thể một bác sĩ xài bằng cấp giả, cứ thấy sốt là tắp thuốc viêm phổi, thấy đau vùng bụng là tức thì đem đi mổ ruột thừa. Khi chia quà bánh ở lớp học tình thương, có đứa trẻ đòi được chia nhiều hơn không hẳn vì nó ham ăn. Đôi khi nó đem cho bạn bị đau chân hoặc bữa nay vắng học vì cố bán cho hết xấp vé số. Liên hỏi cô dâu được nhà trai cho bao nhiêu vàng không hẳn vì ham hố số vàng đó mà có thể vì mừng cho cô dâu ấy - vốn đồng cảnh khó khăn như mình chăng?

Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có thường ít khi nghĩ về tiền bạc. Đơn giản vì chúng không phải bận tâm về bữa cơm chiều nay hay tiền học tháng này. Còn với Liên, tiền bạc có thể không chỉ là vật chất mà còn là nỗi ám ảnh, lo lắng thường trực. Liên đã chứng kiến gia đình chật vật kiếm sống.

Sự thiếu thốn vật chất đã in hằn trong tâm trí, khiến cô bé khao khát một cuộc sống đầy đủ hơn. Lẽ khác, giá vàng tăng thường là thời điểm vật giá leo thang, Liên lại lo ngại thiếu hụt chi tiêu trong gia đình khi thu nhập của ba mẹ không thể nhích lên chăng?

Hành động của Liên thực ra không mâu thuẫn, thậm chí đầu đuôi ăn khớp, rất dễ hiểu và đáng cảm thông. Vì tuổi còn nhỏ nên Liên hồn nhiên bộc lộ, dễ khiến người nghe hiểu lầm, chụp mũ.

Khoan vội kết luận hay phán xét, con hãy thử đặt mình vào vị trí của Liên. Việc cập nhật giá vàng hay để ý túi hiệu, xe sang không phải là cô bé ham giàu hay ganh tỵ, mà là cách Liên "học" về thế giới của người giàu, tìm hiểu về những thứ mình chưa có, cũng có thể là những thứ mà Liên mơ ước được sở hữu trong tương lai. Mơ ước ấy hoàn toàn chính đáng, tích cực.

Sự thiếu thốn khiến Liên luôn phải sống trong cảnh tằn tiện và nhạy cảm với tiền bạc. Việc Liên nhắc con chi tiêu tiết kiệm và không chịu vào những nơi đắt đỏ do Liên sợ con tốn tiền, hơn nữa Liên sợ chính bản thân mình phung phí. Cảm giác có lỗi khi chi tiêu quá tay là điều mà những người sống trong hoàn cảnh thiếu thốn thường phải trải qua. Không muốn lãng phí tiền bạc dù là tiền của người khác vì Liên hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Đó là điều đáng trân trọng, một trong những điều kiện giúp cả hai duy trì gắn bó, ngược lại các cô gái ngày nay cứ “bào” người yêu không thương tiếc.

Con hãy tâm sự với Liên một cách chân thành, hãy hỏi về những ước mơ, những khó khăn đã trải qua và kiên nhẫn chờ đợi Liên mở lòng chia sẻ. Khi Liên cập nhật giá vàng, con hãy âm thầm, bền bỉ cập nhật… tâm trạng người yêu để hiểu và đồng hành.

Con có thể rủ Liên tham gia những hoạt động không tốn kém, như đi dạo công viên, bờ sông, tham gia tình nguyện, hoặc đơn giản là cùng nhau học bài, nấu ăn, đọc sách. Tuy nhiên, 2 đứa cũng phải “dám hạnh phúc” bằng cách đi xem phim, ăn quán vào dịp đặc biệt hoặc tự thưởng cho kết quả học tập.

Hưởng thụ cuộc sống cũng là những cú hích cần thiết để mỗi người nỗ lực học tập, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tốt và sang trang mới của đời mình. “Đâu ai giàu 3 họ, đâu ai khó 3 đời”, hãy động viên Liên tin tưởng một tương lai tươi sáng. Hãy ôm lấy nỗi sợ của Liên và cùng em ấy vượt qua.

Bác sĩ Hoa Tiêu