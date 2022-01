Chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng

Your browser does not support the audio element.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 134 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59 ngày 1/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Một trong những nội dung được sửa đổi đáng chú ý là quy định về khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng.