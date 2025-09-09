Chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Chỉ định ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031).

Vừa qua, tại tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.

Theo TTXVN