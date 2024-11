'Chị đẹp đạp gió' tập 6: 8 người vào vòng nguy hiểm

Trong tập 6 "Chị đẹp đạp gió" mùa 2, 8 chị đẹp tại mỗi đội hình có điểm cá nhân thấp nhất sẽ đối diện với nguy cơ phải ra về ngay sau công diễn 2. Ở tập trước, 30 chị đẹp may mắn khi không có ai phải ra về sau vòng công diễn 1. Sau đó, 2 liên minh do Thu Phương - Mỹ Linh đứng đầu tan ra để thành lập đội mới. Cụ thể, mỗi liên minh mới sẽ có 2 đội trưởng, 12 thành viên tự do dưới sự dẫn dắt của Thu Phương hoặc Mỹ Linh. 3 đội trưởng đối kháng chiến thắng (Kiều Anh, Tóc Tiên và Ngọc Phước) trong công diễn 1 tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng tại công diễn 2.

Mỹ Linh, Thu Phương thành lập liên minh mới. Sau quá trình thành lập, 2 liên minh ở công diễn 2 được chia như sau: Liên Minh Mỹ Linh gồm Tóc Tiên (đội trưởng), Kiều Anh (đội trưởng), Ái Phương, Bùi Lan Hương, Đồng Ánh Quỳnh, Vũ Ngọc Anh, Xuân Nghi, Maitinhvi, Gil Lê và Minh Tuyết, Ngọc Ánh, Thúy Hiền, Phương Thanh,Châu Tuyết Vân; Liên minh Thu Phương gồm Minh Hằng (đội trưởng), Ngọc Phước (đội trưởng), Thiều Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến, Tuimi, Thảo Trang, , Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng, Thu Ngọc, Phạm Quỳnh Anh, Mie, Misthy và Ngọc Thanh Tâm. Trong tập 6 Chị đẹp đạp gió 2024, các đội bắt đầu bước vào vòng công diễn 2 với 8 tiết mục. Đoạn giới thiệu cũng hé lộ những cảm xúc chân thành và xúc động của các chị đẹp sau khi hoàn thành tiết mục của mình. Khán giả tò mò, không biết chuyện gì đã xảy ra với Thảo Trang khi nữ ca sĩ nghẹn ngào ngay trên sân khấu: "Chỉ hơn 5, 10 phút trước thôi, có thể là tôi không thể biểu diễn được". Trong khi đó, Mie cũng rơi nước mắt khi gửi đến khán giả một chia sẻ ý nghĩa về gia đình: "Sự thành công của mình không kịp với sự già đi của bố mẹ". Trên sân khấu công diễn 2, Minh Tuyết khẳng định: "Tôi được mọi người yêu thương và cảm thấy không hối hận khi có mặt tại chương trình này". Ở công diễn 2, khán giả sẽ bình chọn ngay sau từng tiết mục và kết quả sẽ được công bố sau mỗi trận đối kháng (công bố thắng thua, không công bố số điểm). Đội trình diễn trước trong từng trận đối kháng sau khi kêu gọi bình chọn sẽ quay về phòng hội ngộ và chờ công bố kết quả. Đội hình biểu diễn sau trong sẽ nhận kết quả ngay tại sân khấu cuối công diễn. Khán giả bình chọn cho 28 chị đẹp trừ Mỹ Linh và Thu Phương. Mỗi khán giả được bình chọn cho 3 người mà mình yêu thích nhất, được gọi là điểm Hoa sóng cá nhân. 8 chị đẹp tại mỗi đội hình sẽ có điểm cá nhân thấp nhất đối diện với nguy cơ phải ra về, Sau vòng công diễn 2, tổng điểm Hoa sóng cả 4 tiết mục của liên minh cao hơn thì tất cả thành viên an toàn. Liên minh có điểm thấp hơn bắt buộc phải có thành viên ra về. Đáng chú ý khi sau công diễn 2, 8 người nằm trong danh sách nguy hiểm sẽ có người khép lại hành trình. Theo đó, 8 chị đẹp này là những người có điểm Hoa sóng cá nhân thấp nhất của mỗi đội hình. Trước khoảnh khắc này, Dương Hoàng Yến chia sẻ: "Đến bây giờ mà đã ra về thì thật tiếc nuối. Tôi chưa thật sự được làm những điều mình mong muốn cho chương trình này". Trong khi đó, Minh Hằng nói: "Người ra đi thì có cảm giác bỏ rơi đồng đội, còn người ở lại thì cảm thấy rất cô đơn!".