Chỉ để hy vọng con người thương yêu nhau hơn

Vấn đề là, có vẻ như, loại tội ác như thế này không phải cá biệt.

Trước đó một chút, một người mặc áo xe ôm công nghệ phóng hỏa một ngôi nhà ở trong ngõ thuộc phường Đại Kim (Hà Nội). May vụ phóng hỏa này chưa gây thiệt hại lớn. Trước đó chút nữa, ngày 21/1, Tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Công Hầu (61 tuổi, quê Bến Tre) tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình. Vụ này mới kinh hoàng. Cũng chỉ vì ghen tuông tình ái, Lê Công Hầu đã mua tới 3 can xăng loại 20 lít một can, tức tổng cộng 60 lít, rót cho xăng chảy vào nhà rồi châm lửa đốt. Trong nhà lúc này có tới 6 người đang ngủ, kết quả 2 con gái của người tình của Hầu sinh năm 1999 và 2003 đã bị chết cháy, những người còn lại may mắn phá được cửa sổ chạy thoát chứ không thì cũng chưa biết thế nào?

Trước đó cũng không lâu, một kẻ tên là Cao Văn Hùng cũng vì tức nhau mà mua xăng tới đốt quán cà phê khiến cho tới mười một người tử vong.

Tôi cho rằng, trong các vụ án giết người thì giết người bằng xăng và a xít là man rợ nhất. Và tất nhiên, sự trừng phạt của pháp luật và cả công luận cũng sẽ là tương xứng nhất. Nhưng tiếc thay, chả hiểu sao, những vụ man rợ như vậy vẫn xảy ra, vẫn làm chúng ta phải rùng mình khi chứng kiến hoặc đọc tin.