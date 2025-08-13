Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về nhà ở xã hội

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 và đạt 100.000 căn vào năm 2030.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM được giao khẩn trương bố trí chủ đầu tư cho các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội chưa triển khai hoặc đã bàn giao nhưng chưa có nhà đầu tư. Đồng thời, chủ đầu tư các dự án phải hoàn tất thủ tục và khởi công trong 12 tháng kể từ khi được giao đất.