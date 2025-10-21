Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về di dời nhà ở trên và ven kênh rạch

UBND TPHCM thống nhất chủ trương giao Chủ tịch UBND các phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông khẩn trương, chủ động lập mới đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn từng phường theo thẩm quyền, mỗi phường 1 đồ án. Trong đó, cần cập nhật, bổ sung đầy đủ nội dung của đề án, các khu vực phát triển TOD, các chương trình, dự án trọng điểm của TPHCM tại địa bàn. Sau khi lập xong, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, bảo đảm trình UBND TPHCM phê duyệt trong quý I/2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND 3 phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và các đơn vị liên quan rà soát danh mục đề xuất chủ trương đầu tư đối với 14 dự án theo tờ trình số 6349/TTr-STC ngày 18/9/2025 và danh mục các dự án đầu tư còn lại thuộc đề án. Trong đó, thống nhất chủ trương lập các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bờ Nam kênh Đôi theo địa bàn mỗi phường và giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo đề xuất, kiến nghị của UBND 3 phường.

Đối với các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà trên và ven kênh rạch thống nhất thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức đầu tư công để tập trung nhân lực, nguồn lực đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2026, 2027 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM. Đồng thời, rà soát kỹ danh mục, số dự án cần đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội cho phù hợp để phục vụ Đề án cho cả 3 phường trên.

Ông Bùi Xuân Cường cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét ban hành kế hoạch chi tiết triển khai đối với đề án theo nội dung chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM tại thông báo số 184/TB-VP ngày 8/8/2025 của Văn phòng UBND TPHCM.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện đấu giá các khu đất theo nội dung chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM tại các thông báo, văn bản đã ban hành thời gian qua.