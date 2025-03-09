Chỉ đạo mới nhất của TPHCM tạo lập quỹ nhà, đất tái định cư

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản số 1368/UBND-ĐT về tạo lập quỹ nhà, nền đất phục vụ tái định cư các dự án đầu tư công.

Theo đó, UBND TPHCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TPHCM phối hợp với các Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng của Sở Nông nghiệp và Môi trường thống kê nhu cầu bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công do đơn vị mình đang triển khai, dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, phối hợp với UBND các phường, xã nơi có dự án rà soát quy hoạch các khu đất phù hợp, đề xuất đầu tư xây dựng các khu tái định cư.