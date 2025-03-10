Chỉ đạo mới nhất của Kho bạc Nhà nước chi trả chế độ cán bộ nghỉ theo Nghị định 178

Liên quan đến việc thanh toán, chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025), Kho bạc Nhà nước (KBNN - Bộ Tài chính) vừa có công điện quán triệt tới giám đốc KBNN các khu vực, Trưởng Ban Giao dịch KBNN.

KBNN cho hay đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.