Chi Dân từng nghĩ đến cái chết vì mất mẹ và bị bạn gái bỏ

Mới đây, Chi Dân khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi thay đổi tất cả ảnh đại diện và ảnh bìa trên trang cá nhân sang màu đen.

Kèm theo đó, Chi Dân bất ngờ đăng tải đoạn clip dài kèm theo dòng trạng thái "Nếu ai yêu thương Dân thì cùng nghe Dân tâm sự nhé" thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng.