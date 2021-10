'Chị đại quận 4' không đeo khẩu trang, làm loạn trụ sở công an

"Chị đại" đưa con gái đến nói chuyện "tay đôi" với công an ngay trước trụ sở

Tại đây, chị N. đứng chống nạnh, cãi tay đôi với chiến sĩ công an. Có vẻ, lực lượng chức năng đã khá quen thuộc với những hành động này của chị N. nên anh công an không buồn đôi co nữa.



Đối diện với chị N., khuôn mặt chiến sĩ công an có lộ rõ vẻ ngán ngẩm, bất lực trước "người nổi tiếng" hay gây rối. Biểu cảm của công an như nói thay lời dân mạng: "Còn muốn quậy đến bao giờ?".



Những hình ảnh được chia sẻ lên MXH đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.