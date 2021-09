Chị đại làng mẫu 'bé như cái kẹo' khi đứng cạnh nam nhi Hải Triều

Mới đây, Hải Triều chia sẻ một đoạn clip hậu trường đi diễn trên trang cá nhân. Trong clip là khoảnh khắc nam diễn viên hài hội ngộ cựu mẫu Xuân Lan.

Clip: Hải Triều trò chuyện với Xuân Lan.

Cặp chị em trò chuyện rất vui vẻ, tuy nhiên khiến dân mạng chú ý hơn cả là sự chênh lệch chiều cao quá lớn giữa Xuân Lan và Hải Triều.