'Chị đại Cần Thơ' từ chối đeo khẩu trang: 'Mồm tôi thơm mà'

Có vẻ, sau hàng loạt vụ người dân ra đường không đeo khẩu trang, chống đối lực lượng chức năng trong thời gian giãn cách xã hội bị "bế" lên phường, vẫn còn rất nhiều người thích làm "chị đại" thách thức công an.

Mới đây, trên MXH cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh "chị đại Cần Thơ" không đeo khẩu trang, chửi bới lực lượng chức năng khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán.

Theo hình ảnh ghi lại, người phụ nữ này đi đường mùa dịch nhưng không thực đúng quy định phòng chống dịch theo chỉ đạo của nhà nước nên đã bị lực lượng chức năng giữ lại nói chuyện.