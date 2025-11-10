Chị nhìn xuống, có điều gì gần như một cơn giận bản năng và vô lý trào lên, chiếm lấy lý trí khi nhìn thấy da bàn tay nhăn nheo, đống mỡ thừa lặc lè ở bụng dưới. Tất cả phụ nữ, bất luận là ai, ở tuổi nào, hoàn cảnh ra sao… đều yêu quý dung nhan và ước mong mình xinh đẹp. Chị cũng không ngoại lệ.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Những đêm khó ngủ lướt Facebook, chị tưởng sẽ tìm được gì vui vẻ hơn. Vậy mà không những không tìm thấy niềm vui nào, khi nhìn thấy nhiều phụ nữ thon thả xinh đẹp, chị nghe nỗi mặc cảm cứ phồng to lên rồi đâm ra cáu kỉnh với mình, với chồng con.

Chị giấu chồng mua thuốc giảm cân, gói chăm sóc da; tìm hiểu về việc can thiệp thẩm mỹ; mua sắm quần áo, mỹ phẩm… Bao nhiêu năm vất vả, nay các con đã lớn, chị chưa già hẳn, sao không tìm cách rực rỡ thêm một lần? Không bây giờ thì lúc nào?

Đầu tiên, chị nhất định phải giảm cân. Chị dùng thuốc. Có một vài lần trong bữa cơm tối, anh hỏi chị uống thuốc gì mà có vẻ uể oải. Những lời nói dối của chị lạc đâu đó giữa tiếng muỗng va vào ly chén.

Chị hồi tỉnh nhưng mi mắt vẫn nặng trĩu. Dù chưa mở mắt, chị biết mình đang nằm trong phòng cấp cứu. Tiếng một phụ nữ: “Tăng huyết áp, mất nước, thiếu chất, thiếu ngủ… Thử máu cho thấy chị dùng thuốc giảm cân…”. Chị đoán có lẽ là một cô điều dưỡng. Tiếng cửa phòng khép lại. Chị cảm nhận bàn tay chồng đặt lên tay mình ấm áp. “Anh biết em tỉnh rồi! Không sao đâu, một hai ngày là khỏe! Chỉ cần em khỏe mạnh… nhớ chưa?” - anh thì thầm.

Chị lật bàn tay mình, tìm lấy tay chồng. Từ đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của chị, 2 dòng lệ lấp lánh bò nhẹ xuống má! Ừ, chỉ cần khỏe mạnh! Chị nhớ rồi!

Triệu Vẽ