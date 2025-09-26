Chỉ cần 5-10 giây để làm giả định danh của người khác, chiếm tài khoản ngân hàng

Dữ liệu cá nhân và sinh trắc học là mục tiêu tấn công mới

Tại hội thảo “Quản trị An ninh mạng trong môi trường rủi ro hiện nay” ngày 25/9, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban nghiên cứu, tư vấn phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nhấn mạnh: an ninh mạng đã song hành với ngành tài chính ngân hàng khá lâu. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, vai trò của an ninh mạng ngày càng trở nên quan trọng.

Ông Vũ Ngọc Sơn lý giải, trước đây, khách hàng chỉ gửi tiền vào ngân hàng, còn bây giờ, ngoài tiền, người dùng còn gửi cả dữ liệu cá nhân rất quan trọng, bao gồm dữ liệu sinh trắc học. Như vậy, tài sản mà ngân hàng đang lưu trữ, quản lý giúp người dùng không chỉ là tiền mà còn là dữ liệu và tài sản số. Điều này khiến động cơ để các đối tượng tấn công vào ngân hàng tăng cao hơn.

Thực tế, ngay cả những biện pháp bảo mật chặt chẽ như xác thực sinh trắc học cũng đã từng bị qua mặt trong quá khứ.