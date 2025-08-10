Chỉ cần 1,3 triệu đồng có ngay video deepfake giả mạo

Ông Dmitry Galov, Trưởng nhóm Nghiên cứu & Phân tích Toàn cầu của Kaspersky tại Nga và CIS, nhận định: “Chúng tôi không chỉ ghi nhận các quảng cáo cung cấp dịch vụ deepfake (‘deepfake-as-a-service’), mà còn nhận thấy nhu cầu sử dụng các công cụ này cũng ngày càng gia tăng. Các đối tượng tình nghi đang tích cực thử nghiệm và tích hợp AI vào các hoạt động của mình. Một số nền tảng thậm chí còn phát triển những tính năng tinh vi hơn, như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) độc hại được xây dựng hoàn toàn từ đầu, tách biệt với các mô hình LLM công khai và có thể chạy trực tiếp trên thiết bị của tội phạm".

“Dù những công nghệ này chưa tạo ra mối đe dọa mạng hoàn toàn mới, song chung khiến những kẻ tấn công trở nên nguy hiểm hơn một cách đáng kể. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia an ninh mạng cần nỗ lực hơn nữa để ứng phó. Một trong những hướng đi triển vọng nhất là tận dụng AI để vừa tăng năng suất của các chuyên gia bảo mật, vừa nâng cao hiệu quả phòng vệ”, ông Dmitry Galov cho biết thêm.

Để bảo vệ an toàn trước các mối đe dọa deepfake doanh nghiệp cần triển khai đầy đủ các biện pháp an ninh mạng: không chỉ dừng lại ở việc cài đặt các giải pháp bảo vệ, mà còn cần có đội ngũ chuyên gia CNTT giàu kỹ năng; Đảm bảo nhân viên hiểu về deepfake và mức độ nguy hiểm của công nghệ này, đồng thời thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo để giúp nhân viên biết cách nhận diện;

Trang bị cho nhân viên kỹ năng nhận biết dấu hiệu đặc trưng của deepfake: chuyển động bị giật, không mượt mà, ánh sáng không đồng nhất giữa các khung hình, tông màu da thiếu tự nhiên, chớp mắt bất thường hoặc ít chớp mắt, hình ảnh bị méo, biến dạng, video cố tình quay ở chất lượng thấp hoặc ánh sáng kém, đại diện Kaspersky cho hay.